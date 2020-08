Cómo integrar el trabajo y la familia en casa y en pandemia

Debido a la pandemia de COVID-19, un mayor número de personas trabajan desde casa. A medida que se difuminan los límites físicos entre el trabajo y la vida personal, puede resultar difícil gestionar los dos mundos.

El doctor Adam Perlman, director de Salud Integrativa y Bienestar de Mayo Clinic en Florida, dice que, en lugar de separar sus vidas profesionales y personales, concéntrese en formas de integrarlas de manera efectiva.

“Voy a decir que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal no es necesariamente en lo que debemos centrarnos, pero la integración entre el trabajo y la vida sí lo es. El concepto ha estado presente en la literatura, este concepto de integración entre el trabajo y la vida siempre ha resonado más conmigo. Parte del argumento es que el equilibrio implica este tipo de 50-50 (equilibrio), e incluso antes de este momento, la mayoría de nosotros no trabajábamos el 50% del tiempo, no estábamos con nuestra familia y luego gastando el otro 50% enfocado en nuestra vida hogareña “, dice Perlman.

Aquellos que no se integran de manera efectiva, o no encuentran la combinación adecuada de trabajo y vida personal, tienden a sacrificar el cuidado personal, lo que puede llevar al agotamiento.

El doctor Perlman ofrece estos consejos sobre la integración de la vida laboral y familiar durante la pandemia:

Crea y mantén una rutina. Un paso crucial para lograr una buena integración entre el trabajo y la vida es crear y mantener una rutina.

“Una de las cosas que es de vital importancia en este momento es mantener una rutina. Mientras que es posible que se haya levantado por la mañana y tal vez haya ido al gimnasio a primera hora, se haya duchado y se haya puesto a trabajar. Ahora es fácil conseguir y comenzar a trabajar de inmediato desde casa. Entonces, ¿cómo creamos una rutina que nos permita saber cuándo comienza el trabajo, ¿cuándo podemos integrar actividades que son importantes para nosotros y encontrar el tipo correcto de combinación o integración adecuada de todo lo que queremos? ¿Qué hacer en nuestro hogar y en nuestra vida personal, así como en nuestra vida laboral? Una rutina puede ser realmente fundamental para eso “.

‘Delegar, borrar y hacer’. Otra estrategia que puede ayudar a alguien a lograr una buena integración entre el trabajo y la vida es adoptar un concepto que Perlman llama “delegar, eliminar y hacer”.

Si comienzan a aparecer sentimientos abrumadores o de ansiedad, intente hacer una pausa y hacer un inventario de todas las cosas en papel y lápiz, ya sea que estén relacionadas con el trabajo o no. A menudo, dice, la gente descubre que hay cosas que podrían delegarse. Otras cosas simplemente se pueden eliminar o quitar de la lista de prioridades.

“A veces, cuando miramos esa lista, simplemente mantenerlas allí puede generar ansiedad en nosotros, y otras veces podemos decir: ‘Está bien, borremos esto de aquí para no tener que pensar en ello ahora. Siempre puedo traerlo de vuelta más tarde”, dice.

Finalmente, está el “hacer”, que en realidad se trata de comprender lo que hay que hacer, dice Perlman.

“Eso puede ser complicado cuando trabajamos desde casa porque hay una serie de otras distracciones. Esta idea de mirar esa lista y decir, ‘Está bien, no importa lo que esté pasando, déjame hacer primero esta u otra cosa. Esa puede ser una estrategia muy útil para ayudar a manejar el momento abrumador y permitir una mejor integración de nuestro trabajo y nuestra vida personal “, dice el Dr. Perlman.