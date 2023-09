Conozca las razones por la cual su perro tiemblan cuando duerme

Si ha notado que su perro esta temblando, jadeando o hace otros sonidos mientras duerme, no se asuste, su mascota se encuentra en su fase del sueño más profunda, también conocida como la Fase de Movimiento Rápido de los Ojos (REM).

Durante esta fase, el perro relaja todos los músculos y experimenta movimientos involuntarios como los temblores.

Según el estudio ‘Polysomnographic Evaluation of Sleep Architecture in Dogs with Congestive Heart Failure Secondary to Degenerative Valvular Disease’, publicado en la revista Journal of Veterinary Internal Medicine en 2016, demostró que los perros sí experimentan REM.