Consejos para mantener una dieta saludable en Navidad y Fin de Año

Diciembre es una época de paz, amor, reconciliación, pero también de cenas, galletas especiales hechas por mamá o abuela, y de cócteles y tragos para celebrar.

La falta de control para estas fechas pasa factura a inicios del próximo año, cuando las personas se dan cuenta que subieron unos kilos de más y tratan de eliminarlos a punta de gimnasio, y peor aún cuando todo el año se esforzaron por mantener un cuerpo saludable, sin embargo, eso se podría evitar si usted no deja de lado los buenos hábitos sin sacrificar el espíritu navideño.

Para lograr este objetivo, de la mano del Dr. Óscar Quintero, Director Médico en Abbott, le damos unos consejos de nutrición que pueden ayudarlo a mantener el ritmo saludable en estos días:

Toma en cuenta la proteína

Consumir suficiente proteína en cada comida te ayuda a mantener una dieta balanceada y a controlar el hambre.

Consejo: Extiende tu consume de proteína a lo largo del día. Elige opciones como el pavo, el cual es rico en proteína y ofrece nutrientes esenciales como energizantes vitaminas B, fósforo que estimula la salud de los huesos, y zinc.

También es importante que los platos se elaboren con raciones equilibradas, acompañados de ensalada y verdura y evita repetir.

Adopta la regla Uno por Uno

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Cuando hablamos de bebidas, sigue la regla de uno por uno: toma un vaso de agua entre cada bebida alcohólica que consumas. Además de estar hidratado, reducirá el deseo de tomar más bebidas.

Consejo: Cuando sea posible elige una cerveza sin alcohol o un cóctel espumoso en el que la bebida esté mezclada con agua mineralizada, trata de no elegir cócteles azucarados o cremosos.

Evite las recargas: llenar los vasos y las bebidas antes de terminarla hace que sea difícil llevar un registro de cuánto alcohol ha consumido y puede arriesgarse a beber en exceso.

Mantén tus horarios

En Navidad es usual desordenar nuestro esquema de alimentación, por lo que comemos a cualquier hora. Es importante tener en cuenta que, si esperas varias horas o comes antes de lo usual, estarás tentado a servirte porciones más grandes y te será difícil comer sano en Navidad.

Consejo: Si tienes una cena con unos amigos o familiares, es recomendable comer algo sano como una ensalada antes de salir de casa, así evitarás excederte o repetir en la cena navideña.

Aprende a priorizar

Sí estás en una fiesta y los panes te hacen ‘agua’ la boca, seguramente pensarás que no te harán daño, ¿cierto?

Consejo: Toma en cuenta que puedes comer pan todo el año, sin importar la fecha, al igual que algunos embutidos y dulces, eero ¿durante el año tienes las deliciosas galletas navideñas de chocolate hechas por tu tía? No. Entonces, deshazte de los bocadillos diarios y come algo especial, totalmente libre de culpa. Al tomar decisiones y priorizar ciertos alimentos, puedes hacer que sea más fácil mantener las porciones bajo control.

Lo importante es no comer de todo, si no elegir algo especial y en porciones adecuadas. No todo es castigo.

Conserva los buenos hábitos

¿Te despertaste la mañana siguiente y desayunaste las galletas que sobraron de la cena del día anterior? No te castigues y no permitas que eso descarrile el resto del día, vuelve a los buenos hábitos.

Consejo: Enfócate en establecer hábitos saludables y ponte metas. En poco tiempo, una dedicada rutina de nutrición te será fácil y estarás encaminado para mantener tu salud y estado físico durante todo el año.