Consejos y terapias para las mujeres multitareas

La pandemia obligó a la humanidad asumir una nueva modalidad de teletrabajo, compaginando el cuidado de los hijos, las obligaciones domésticas, las tareas laborales y el rol de cabeza de hogar, todo esto bajo un manto de incertidumbre, que inicialmente fue previsto como algo provisional y se ha convertido en un aislamiento que aún no sabemos cuándo va a terminar.

Uno de los colectivos más vulnerables durante esta pandemia han sido las familias monoparentales, que solo tiene unos de sus integrantes -hombre o mujer- a cargo de todas las labores del hogar. Este escenario se está viendo manejado en mayor número por mujeres, que están sin pareja o simplemente no cuentan con la ayuda suficiente de sus conyugues. El estereotipo de mujer multitarea coincide exactamente con mi experiencia: con una mano preparo el desayuno, con la otra escribo un correo electrónico, tengo el móvil en una llamada y, al mismo tiempo, intento evitar que el niño tenga un accidente.

Es así, como el termino Mujer Multitaskting -mujer multitareas- coge tanta relevancia, ya que es una aparente capacidad humana para realizar más de una tarea o actividad al mismo tiempo. La multitarea puede ocasionar pérdida de tiempo debido al cambio de contexto humano y aparentemente causar más errores debido a una atención insuficiente, pero para personas competentes y entrenadas en dos tareas, es posible cambiar rápidamente la atención entre ambas y realizarlas con eficiencia.

Un estudio de la Universidad del País Vasco, España, realizado a 6.829 personas, concluyó que un 46% de la población ha experimentado un incremento del malestar psicológico general, por el impacto de COVID-19 en su salud mental, del cual las mujeres han sufrido un aumento mucho más destacado en comparación al de los hombres.

Los resultados pusieron de manifiesto que las mujeres han reportado más dificultades para desconectarse de las preocupaciones, mayores ataques de ansiedad, aumento de malestar e incremento de los sentimientos de culpa y desesperanza y una reducción de los niveles de confianza, serenidad, optimismo y energía.

Recomendaciones

1. Diagnóstico: Analiza qué tienes y qué te gustaría cambiar en los diferentes campos de tu vida: personal, de pareja, laboral, familiar y piensa en pequeñas acciones para mejorar.

2. Define tus prioridades: Realiza una escala de valores marcando tus prioridades y el tiempo que le dedicaras a cada una.

3. Evalúa tu salud: Determina tu estado mental, físico y emocional, los niveles de cansancio, fatiga y frustración personal. Chequéate, es normal que una mujer multitasking descuide estos aspectos.

4. Organiza tus actividades: Haz un plan de acción, una lista tus prioridades y analiza los pasos a seguir para realizar todo en el tiempo adecuado. Tener horarios para realizar tus actividades laborales y personales mejorará tu productividad y calidad de vida. No dejes que el trabajo absorba tu espacio personal.

5. Aprende a decir No: Es clave para tu día a día decir no algunas veces. No a las cosas que no te gustan o que no puedes realizar, te sentirás más aliviada y relajada. Te enfocarás en las actividades que realmente te interesan y evitarás problemas con los demás.

6. Recárgate: Dedica un tiempo para ti, para llenarte de energía y prevenir el agotamiento, el estrés y la fatiga. Desconéctate por completo por lo menos 15 minutos, respira profundamente, recuéstate y deja que tu cuerpo y mente se encuentren contigo misma para recuperar tu felicidad. Date un baño o un masaje relajante.

7. Aprende a negociar: Habla con las personas que vives: hijos, pareja, familiares y establece los tiempos disponibles que dedicaras a cada uno y define las responsabilidades que ellos deben asumir para tener más tiempo de calidad. Recuerda que mamá no puede solucionarlo todo.

8. Traza proyectos personales. Es indispensable que una mujer multitasking tenga planes que disfrute y que estimulen su crecimiento personal, evita frustraciones acumuladas. Aprende un idioma, lee un libro, aplícate una mascarilla casera o ve una película de tu agrado.