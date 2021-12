COVID: crean sensor que detecta el virus en la saliva

Mahmoud Amouzadeh Tabrizi, autor principal.

El nuevo sensor fotoelectroquímico que permite detectar el SARS-CoV-2 en la saliva se acaba de publicar en las revistas científicas “Sensors and Actuators B: Chemical” y “Biosensors and Bioelectronics”. (Le puede interesar: Las vacunas anticovid para niños no causan daños cardiacos irreparables)

Ahora, la idea es complementar estos resultados con el desarrollo de instrumentos y diagnósticos biomédicos completos “para obtener un sistema de diagnóstico de alta sensibilidad y especificidad, portátil y de potencial bajo coste para su eventual uso en la práctica clínica”, explica el investigador de la UC3M y coautor del trabajo, Pablo Acedo.

El objetivo es obtener un diagnóstico similar al disponible para la lectura de glucosa en sangre en los pacientes con diabetes, por ejemplo y contactar con las empresas que puedan estar interesadas en estos desarrollos.