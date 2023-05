Cuida tu salud mental: Fundación Imagina atiende gratis a estratos 1 y 2

Sin salud mental no podemos estar sanos. Sin embargo, no todas las personas con problemas de este tipo pueden acceder a tratamientos de calidad. Consciente de que esta situación está golpeando a Cartagena, la ex secretaria de Hacienda Distrital, Vivian Eljaiek, creó la Fundación Imagina y la IPS Imagina Care.

“La fundación, como cualquier otra, recibe recursos o donaciones para ser invertidos en una obra social; Imagina Care es la prestadora de servicios. Ambas son entidades sin ánimo de lucro”, explicó a El Universal.

Imagina es un nombre que rinde homenaje a su fallecido hijo, Magín Chedid, quien padeció el trastorno bipolar tipo 1 y tenía vocación de servicio social. Con la fundación, “él estará presente en todas esas personas que necesitan acceso a un tratamiento y rehabilitación física y mental de calidad, pero sus condiciones económicas no se lo permiten. Se crea con el propósito de proveerles la atención y el servicio a aquellos en condiciones de vulnerabilidad, estratos 1 y 2, cofinanciando el valor de las consultas para que obtengan una atención equitativa y diferenciada”, destacó Eljaiek.