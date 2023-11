Diabetes: avances en la medicina ayudan a proteger de otras enfermedades

La diabetes es una afección que ocurre cuando el nivel de azúcar en la sangre (glucosa) es demasiado alto. Cleveland Clinic explica que se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina o no produce nada, o cuando el cuerpo no responde adecuadamente a los efectos de la insulina; y afecta a personas de todas las edades.

La mayoría de las formas de diabetes son crónicas (duran toda la vida) y todas las formas se pueden controlar con medicamentos y/o cambios en el estilo de vida.

La glucosa (azúcar) proviene principalmente de los carbohidratos en los alimentos y bebidas. Es la fuente de energía de tu cuerpo. Su sangre transporta glucosa a todas las células de su cuerpo para usarla como energía. Lea: ‘El azúcar’ puede dañar tu salud: claves para prevenir la diabetes

Cuando la glucosa está en el torrente sanguíneo, necesita ayuda, una “llave”, para llegar a su destino final. Esta clave es la insulina (una hormona ). Si su páncreas no produce suficiente insulina o su cuerpo no la usa correctamente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo y causa niveles altos de azúcar en la sangre (hiperglucemia).