¿Disminuye la fertilidad? Desmintiendo mitos sobre la masturbación

La mayoría de las afirmaciones sobre la masturbación no están respaldadas por la ciencia. No suele haber evidencia científica que demuestre que la masturbación cause cualquiera de los efectos adversos sugeridos. La masturbación no causará:

- Ceguera

- Impotencia en etapas posteriores de la vida

- Disfunción eréctil

- Curvatura del pene

- Recuento bajo de espermatozoides

- Infertilidad

- Enfermedades mentales

- Debilidad física