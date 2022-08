Dormir menos de 4 horas aumenta 73% la obesidad

Según la encuesta Pulso Social del DANE, el 33 % de los colombianos tiene dificultades para dormir. De ahí que, la mala calidad del sueño puede repercutir en problemas de alimentación en un futuro.

La nutrición y el sueño se relacionan de forma bidireccional, es así como el tiempo que se duerme influye en la cantidad y calidad de lo que se come. Esto es debido a que el cuerpo humano es controlado por la Grelina que despierta la sensación de apetito y la Leptina la cual promueve la reducción de ingesta energética por medio de sensaciones que provocan saciedad; estas dos hormonas desempeñan un papel clave en la ingesta de alimentos y el proceso metabólico. Sin embargo, es el sueño quien logra generar un equilibrio entre estas dos.

“Es así como, la falta de sueño provoca subidas de la hormona que hace que se antojen alimentos ricos en calorías. La pérdida de sueño también eleva los niveles de cortisol, lo que afecta a la capacidad del cuerpo para regular la glucosa y puede contribuir al aumento de peso, la resistencia a la insulina e incluso la diabetes de tipo 2”, menciona Theresa Schnorbach, experta en investigación del sueño de Emma.

Por otro lado, mediante un congreso científico la asociación norteamericana para el Estudio de la Obesidad (NAASO) señala que el riesgo de sufrir obesidad aumenta un 73% si se duerme menos de cuatro horas por noche, un 50% si se duermen cinco horas, y aumenta un 23% si se duermen seis horas por noche.

Así mismo, la mala calidad de sueño puede provocar trastornos metabólicos, problemas cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, sin contar las grandes afectaciones que puede generar en el cerebro, desde un bajo rendimiento en labores del día a día, hasta un factor de riesgo tanto de infarto cerebral como de hemorragia.

Como es evidente, son muchos los factores que influyen en el sueño, como, por ejemplo, si se come en exceso durante la cena, el sueño empeora. Así lo afirma un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine, que concluye que nuestro sueño no es solo consecuencia de lo que comemos, sino también del tiempo y de su cantidad.