¿El coronavirus repite? 10 mitos aclarados por especialistas

1. “Si ya me dio, no me dará más”.

“La inmunidad frente al coronavirus dura hasta seis semanas, es decir que puede pasado este tiempo volverte a dar si no sigues las medidas de bioseguridad”. Mercedes Alfaro Tejada, nefróloga. (Le puede interesar: “No hay evidencia de que pacientes recuperados de COVID-19 no vuelvan a infectarse”)