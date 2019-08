El dengue es de cuidado

Uno sabe que el dengue es peligroso pero no sabe qué tanto”, dice Tania Flórez Dechamps, de 27 años. Ella padeció la enfermedad.

“Estuve en una isla y días después se me bajaron las defensas. Lo supe porque se me inflamaron los ganglios. Ocho días después de esa visita, se me empezó a brotar sutilmente toda la cara, así que decidí ir a urgencias. Me dijeron que era zika y que eso no lo atendían por urgencias, que tenía que coger una cita. Se me hincharon las piernas y tenía fiebre. Ya estaba preocupada, incluso en un par de ocasiones me sangraron las encías. Me sentía súper débil, como que no podía enderezarme. Llegué a la cita médica y describí los síntomas, así que el médico me mandó a hacer un exámen de dengue. Apenas tuve los resultados le mostré a una amiga y me dijo que era dengue, que me fuera enseguida para el hospital. Yo no creía. En el hospital lo confirmaron. Salió positivo. No recuerdo cuántos medicamentos tomé, pero recuerdo que me contaban las plaquetas cada doce horas”.