¿El efecto de las vacunas es inmediato, qué gano si me vacuno? Experta explica

En este momento, si usted digita en un buscador “Vacunas Covid-19 Colombia” encontrará 131.000.000 resultados en 76 segundos. La razón es simple. El inicio del Plan Nacional de Vacunación Covid en Colombia ha aumentado el debate entre quienes votan por sí o por no ante esta medida preventiva.

En ese contexto, expertos responden las 10 preguntas más frecuentes que les formulan en los establecimientos farmacéuticos en todo el país y por supuesto también en redes sociales buscando información veraz y confiable.

10 preguntas que dividen a los colombianos

Responde María Isabel Buitrago, Jefe de Aseguramiento de Calidad de Droguerías Colsubsidio.

¿El efecto es inmediato, es decir, me vacuno y adiós tapabocas?

No. Es necesario hacer una aclaración importante, vacunarse no significa decirle adiós a las 3 medidas preventivas por excelencia que son lavado de manos, distanciamiento físico y el uso del tapabocas. Una vez se da la vacunación es necesario darle tiempo al cuerpo para producir sus defensas y así tener la protección necesaria ante el virus, efecto que no es inmediato. En el caso de algunas vacunas contra la Covid 19, el cuerpo desarrolla defensas días después de aplicar de la primera dosis y se refuerza con la segunda dosis.

¿Cuántas vacunas existen hoy para frenar el contagio con coronavirus?

Hay una cifra muy importante para entender la magnitud de esta pandemia. Hoy en el mundo existen desarrollos para 180 vacunas diferentes para combatir el virus, eso es un hecho sin precedentes porque esta situación es mundial. De esos desarrollos científicos 9 vacunas están siendo utilizadas en diferentes países y en Colombia tendremos 2 vacunas que en esta primera etapa están dirigidas a trabajadores de la salud en primera línea y población mayor a 80 años.

¿Puedo tener síntomas al vacunarme?

Es probable. A veces, después de la vacunación, el proceso de generar inmunidad puede causar síntomas, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza o que el brazo donde recibió la vacuna inyectable genere dolor, hinchazón, enrojecimiento y en el resto del cuerpo escalofrío y cansancio. Eso es normal y es una señal de que el organismo está desarrollando inmunidad.

¿Vacunarme implica que no me voy a contagiar?

No. Estas vacunas previenen complicaciones graves propias del virus, pero no está comprobado que detenga la propagación, por eso como expertos reconocemos la importancia de mantener los protocolos de bioseguridad.

¿Si vacunarme no evita que me contagie qué ganamos?

Con la vacunación ganamos todos:

● Minimizar el riesgo de contagio de las personas

● Disminuir la severidad de la enfermedad, es decir, que existan menos complicaciones.

● Disminuir la mortalidad asociada a esta esta enfermedad.

● Proteger a los profesionales sanitarios como médicos y enfermeras que están en la primera línea de atención para que tengan menor probabilidad de contagio. Lo que se traduce en contar con asistencia médica, competente y suficiente en el momento de necesitarla.

● Lograr inmunidad colectiva con el mayor número de personas vacunadas para disminuir el riesgo de nuevos picos de contagio.

¿En esta primera etapa, la vacuna usada tiene dos dosis, me puedo poner solo la primera y quedar protegido?

No. Es posible que una persona se infecte con el virus justo antes o justo después de vacunarse, y que se enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección porque la primera dosis empieza a generar anticuerpos de 21 a 28 días y la segunda dosis es un refuerzo para generar una protección mayor.

¿Qué pasa si no me vacuno?

Como expertos en medicamentos sabemos que la vacunación y el efecto de inmunización es uno de los éxitos de la medicina moderna, por eso es importante vacunarse el día y hora señalado, en esa medida será posible llegar más rápido a inmunizar el 60% de la población para lograr el efecto colectivo.

8. ¿Realmente qué hacen esas vacunas en mi cuerpo?

Las vacunas ofrecen inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de defensas, así que el sistema inmunológico reconoce el antígeno y produce anticuerpos contra esta. Por esta razón, cuando la persona tiene contacto con el microorganismo o virus contra el cual fue vacunado, las defensas generadas se encargan de protegerlo para evitar el desarrollo de la enfermedad o minimizar su impacto.

¿Si estoy embarazada me puedo vacunar?

Para el caso de la vacuna contra la Covid – 19, están excluidos en el Plan Nacional de Vacunación los niños menores de 16 años y madres gestantes.

¿Por qué confiar en estas vacunas?

“Sin duda, uno de los mayores logros en la reducción de la mortalidad de enfermedades infecciosas ha sido el desarrollo de las vacunas, durante el siglo XX la ciencia permitió superar enfermedades como la tuberculosis, tos ferina, difteria, neumococo y fiebre amarilla. Estos antecedentes son evidencia de la calidad del trabajo de la comunidad científica para lograr vacunas, ayer con enfermedades que eran mortales y hoy están enfocados en biológicos que permitan reducir el contagio y la mortalidad por Covid 19”, asegura Buitrago.

¿Cómo confiar en las vacunas?

Desarrollar una vacuna requiere un proceso de investigación y desarrollo de 5 fases:

● Fase Preclínica: Estudios en células y/o animales para evaluar el efecto y luego de analizar los resultados, autorizar el inicio de estudios en humanos.

● Fase I: Evalúan la seguridad del medicamento en 20 a 100 voluntarios

● Fase II: Evalúan la efectividad en un grupo poblacional mayor de 100 a 1.000 personas con características homogéneas de diferente raza o sexo

● Fase III: Confirman la efectividad y monitorean eventos adversos con 1.000 a 5000 personas.

● Fase IV: La vacuna recibe aprobación por la entidad regulatoria y en el proceso de comercialización vigilan el comportamiento en 1.000 personas para detectar nuevas contraindicaciones y necesidades de ajustar la dosis.