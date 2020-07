Eliminar el gluten o la lactosa, si estás sano, no es saludable

Las alergias o intolerancias alimentarias son reacciones adversas causadas al comer un alimento u alguno de sus componentes. Las alergias provocan alteraciones del sistema inmune producidas por la exposición a uno o varios alérgenos, mientras que las intolerancias cursan principalmente por alguna reacción digestiva.

“En alergias, los síntomas más comunes son los estornudos, la tos, los picores, erupciones en la piel, dolor abdominal o las diarreas”, apunta la nutricionista Laura González, responsable de salud y nutrición de Nestlé. Además, como advierte, en casos más graves se puede producir una reacción conocida como shock anafiláctico, que requiere tratamiento urgente, ya que puede ocasionar la muerte en pocos minutos. Es por eso que estas personas suelen llevar siempre información sobre su enfermedad y una dosis de medicamentos para su aplicación inmediata en caso de necesidad.

En cuanto a una intolerancia alimentaria, los síntomas suelen ser más bien de carácter digestivo, “como diarrea, vómitos o dolor abdominal, y no aparecen de forma súbita”, destaca Gonzélez. “Así, cuando una persona celiaca consume algún alimento con gluten, se produce una alteración grave en el intestino que le impide absorber correctamente los nutrientes. Esto da lugar a problemas digestivos que pueden ocasionar desnutrición y otras molestias importantes”, añade.

Aunque en ocasiones el alérgeno es el propio alimento, como pasa con los pescados o los huevos, en otras es un componente alimentario como el gluten o la lactosa.

Sin embargo, muchos alimentos que aparentemente podrían incluirse en la dieta, también pueden contenerlos, ya que muchos de ellos se utilizan como ingredientes de alimentos procesados. Es el caso de la soja, el apio o los cacahuetes.

“Es importante recalcar que la eliminación de alérgenos de la alimentación en personas que no sufren ninguna reacción adversa diagnosticada (alergia o intolerancia), no aporta ningún valor añadido a su alimentación ni a su salud”, subraya la nutricionista.

Incluso, añade, puede ser perjudicial por la inadecuada sustitución de las fuentes de nutrientes clave.

“Es decir, la leche sin lactosa no aporta ninguna ventaja nutricional a las personas que no son intolerantes o alérgicas. Lo mismo ocurre con el gluten, quienes no son celiacos no comen más sano sí excluyen el gluten”, recuerda la experta.