En esta cuarentena, prevenga la obesidad infantil

1. Al hacer mercado, tenga en cuenta lo que se va a comer en casa. Incluya más fruta y verdura en las compras, y menos grasas y productos azucarados. Acostumbre a los niños, desde pequeños, a tomar jugo de fruta o yogur de postre y no dulces.

2. No llene la casa de pasteles, chocolate, galletas, caramelos, papas fritas, refrescos y todo aquello que aporte pocos nutrientes y muchas calorías.

3. No es conveniente prohibir totalmente ciertos alimentos, como los dulces, porque en su justa medida no son perjudiciales y no poder comerlos puede generar ansiedad en los pequeños y rechazo por otros alimentos.

4. Es importante que el desayuno sea abundante y completo. Es recomendable distribuir las comidas a lo largo del día (cuatro o cinco al día).

5. Se debe limitar el consumo de refrescos azucarados, sobre todo durante las comidas, porque además de engordar, sacian al niño temporalmente y deja de comer alimentos sanos.

6. Hay que procurar comer en familia siempre que sea posible para supervisar lo que come el niño.

7. No utilizar nunca los alimentos como recompensa o castigo.

8. Anímelo para que se interese por la práctica de algún deporte, en grupo o individual. Explote sus gustos e incentívelo a realizarlo como una actividad alterna, así sea los fines de semana

Recuerde que lo que no se consigue cambiar durante su infancia, será más difícil en las décadas posteriores. Facilítele la vida a sus hijos generando buenos hábitos desde sus primeros años.