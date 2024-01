El miedo a las suegras, al dinero y otras fobias rarísimas pero reales

Aunque pareciera que todos amamos recibir buenas noticias y dinero existen personas que les tienen miedo, y no se trata de un temor leve ni burlesco, sino de uno tan excesivo e irracional que desarrollan fobias.

La salud mental de Colombia no está nada bien

La buena noticia es que si padeces una fobia, por más rara que sea, tiene tratamiento y muy buen pronóstico. Esto suele ser desconocido porque la mayoría de las personas que las tienen no consultan. “Y no consultan por dos motivos: el primero, porque les da vergüenza; y el segundo, porque no saben que esto tiene cura”, advirtió Alex González Grau, psiquiatra y psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia clínica, en una consulta con El Universal.

Destaca que “una persona con una fobia que reciba un tratamiento conductual va a mejorar en la gran mayoría de los casos. Es un trabajo que se hace con base en tareas que le asigna el terapeuta. O sea, que ni siquiera debe ir frecuentemente a consulta, ni son tratamientos muy largos”. Así, en meses, o semanas, tu fobia puede ser corregida.