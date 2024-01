¡Revelador! Estudio descubre que virus del Zika podría tratar el cáncer

Joseph Mazar, investigador científico.

No obstante, emplear virus como tratamiento contra el cáncer no es una idea nueva. Tal y como destaca LiveScience, desde el siglo XIX, algunos reportes han sugerido que la salud de algunos pacientes con cáncer mejoraba tras la infección con ciertos virus, como los de la gripe, la hepatitis, el sarampión o la viruela. Debido a su capacidad para atacar y dañar las células cancerosas, estos virus recibieron el nombre de virus oncolíticos, según una revisión publicada en 2023 en la revista Biochimie.

Los primeros intentos de aprovechar estos virus fueron infructuosos, pero en la década de 1990, las nuevas técnicas de ingeniería genética y el ADN fabricado en laboratorio permitieron a los investigadores modificar los virus para hacerlos más específicos y seguros. En la actualidad, sólo cuatro virus están aprobados como tratamientos específicos contra el cáncer; por ejemplo, un virus del herpes modificado para el glioma maligno está aprobado en Japón y otro virus del herpes modificado para el melanoma avanzado está aprobado en EE. UU. Mientras, hay más virus anticancerígenos en ensayos clínicos en curso. Lea: Estos son los virus que nos hacen más “apetitosos” para los mosquitos

“(El Zika) es único en el sentido de que es una tormenta perfecta. Lo que tienes es algo que tiene una especificidad increíble, pero para tipos específicos de células, y si no es ese tipo de célula, no hace prácticamente nada”, dijo Mazar. “No tenemos ninguna razón para creer que no lo haría en un tumor humano y en una persona humana”, añadió.

Aunque los investigadores observaron una gran producción viral dentro del tumor, hubo muy poca diseminación viral fuera de él, lo que implica que el virus del Zika podría ser una alternativa segura o una terapia adicional contra el cáncer en las personas, indican desde LiveScience.