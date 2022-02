¿Es posible entrenar con COVID-19? Hablan expertos

Según Angel Muegues, epidemiólogo de Areandina: “Si una persona puede o no entrenar depende del grado de severidad de la enfermedad, pero su recomendación general es que si se está positivo para COVID-19 o alguna de sus variantes, el paciente debe guardar reposo, no sobre exaltarse al menos mientras ocurre la fase inflamatoria que es la que conlleva a los síntomas más fuertes. Una vez superada esta fase, depende del estado físico, de ánimo del individuo y de las recomendaciones médicas, para que reanude la actividad que habitualmente practica. Se recomienda empezar con rutinas suaves que vayan ayudando al paciente a llegar nuevamente a su rendimiento óptimo”.

De acuerdo con Margareth Núñez entrenadora y creadora del método Cardio Hit Candeleo, muchos alumnos que han dado positivo han podido seguir entrenando desde casa de una manera diferente.

“Según la condición, síntomas y lo que su cuerpo le va permitiendo, hemos diseñado una rutina de ejercicios moderados que les permite continuar su rutina de entrenamiento sin esforzar el cuerpo que, en ese momento se encuentra en un modo de batalla, y al ejercitarse, también logra cosas muy benéficas como lo la estimulación de dopamina y serotonina que contribuyen a una sensación de bienestar y que aportarán a una pronta recuperación”, comentó.

Para Fabián Ochoa y Frank Morales, profesionales en Entrenamiento Deportivo y coaches de Crossfit de Saints Bogotá: “Son muchos los beneficios de entrenar incluso estando con COVID desde casa y, para quienes ya realizan esta práctica con ejercicios propuestos de baja y media intensidad es posible optimizar la oxigenación del cuerpo, ya que entrenar, fortalece, limpia y descontamina las vías respiratorias, mejorando la irrigación sanguínea y función cardíaca”.

Para el coach Morales, “recomendamos que cada uno teniendo previo conocimiento en esta modalidad de entrenamiento, identifique el grado de exigencia al que puede llegar. Lo que se busca al entrenar estando contagiado de COVID, es no perder el acondicionamiento, más no esforzar el cuerpo o entrenarlo de la misma manera que cuando se está sano”.

En este tipo de entrenamientos no se recomienda realizar AMRAP (As Many Reps As Possible por su sigla en inglés), donde la intensidad es alta por hacer la mayor cantidad de repeticiones, sino preferiblemente un EMOM (Every Minute On a Minute), donde se repite por minuto lo que para cada persona sea posible y descansa un minuto. Con este tipo de entrenamiento, se obtienen todos los beneficios sin llevar el cuerpo al límite.

Los 4 especialistas coinciden en que se debe realizar una buena ingesta de agua, proteínas, verduras, frutas y todo lo que implica una rutina de alimentación saludable, también coinciden en que si el paciente presenta fiebre o su capacidad respiratoria se encuentra por debajo de un 80% es decir que no pueda dar un discurso o contar hasta 10 sin ahogarse, se recomienda no entrenar.