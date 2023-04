¡Esperanza! Paciente se libró del VIH tras un trasplante de células madre

“Todavía me despierto todas las mañanas y tengo que decirme a mí mismo que esto es real. Veo esto como algo milagroso y sorprendente que me sucedió (...) Simplemente no sé cómo tuve tanta suerte. Estoy muy agradecido”, expresó conmovido Paul Edmonds, el paciente que ha entrado en remisión completa del VIH y una leucemia mieloide aguda gracias a un trasplante de células madre. Lea: Casos de VIH en Cartagena van en aumento este 2022

En diálogo con BBC News Brasil, Paul Edmonds, de 67 años, contó que, pese a que quiso mantener su historia en el anonimato, quiere ofrecer su testimonio como una “inspiración para las personas que tienen VIH. Y también para honrar a los que no sobrevivieron”.

El hombre oriundo de Toccoa (Georgia) fue diagnosticado con virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la década de 1980. En su momento, las opciones para tratar esta enfermedad de transmisión sexual que ataca el sistema inmunitario eran limitadas y muchos pacientes murieron a los pocos años de descubrir que tenían la infección.

“Fue aterrador, nadie sabía lo que estaba pasando. Lo llamaron (a la nueva enfermedad) el cáncer gay. La gente tenía miedo”, dijo el hombre a la BBC. Lea: “El mismo turista estuvo a punto de contagiarnos de VIH”: joven cartagenero

Tras varios tratamientos y cambios de medicamentos para tratar el virus, Edmonds fue diagnosticado en 2018 con síndrome mielodisplásico (SMD), qué según la Clínica Mayo, son un grupo de trastornos causados por células sanguíneas mal formadas o que no funcionan correctamente.