Esto debe tener en cuenta antes y después de un diseño de sonrisa

Alguna vez el dramaturgo, poeta y actor inglés, William Shakespeare, dijo que “es más sencillo obtener lo que desea con una sonrisa que con la punta de la espada”, frase que en parte resalta la importancia de tener una buena dentadura, y que sigue siendo un tema fundamental tanto para jóvenes como para adultos quienes les gusta cuidar de su salud oral, ya que permite tener una mayor seguridad y eleva la autoestima.

Si bien pocos lo saben, sonreír es un estímulo que alarga la vida de las personas, incluso, algunas publicaciones han calculado que los niños en promedio se ríen unas 300 veces diarias, mientras que los adultos tan solo suelen hacerlo entre 15 y 100 veces al día. Lea aquí: La falta de sueño hace crecer su abdomen

Por este motivo, cada vez más personas acuden a especialistas para llevar adelante un proceso de diseño de sonrisa, que se define como el conjunto de procedimientos que logran cambiar el color, la posición de los dientes o el tamaño, para tener una sonrisa armónica.

El colombiano y experto en estética dental Raúl C. González, quien lidera Smile Studio Dental And Wellness Center, una clínica especializada en diseño de sonrisa en los Estados Unidos, asegura que si bien estamos en un momento donde la mayoría de personas quieren hacerse este tipo de tratamientos, lo más importante es identificar el porqué deciden hacerlo, “puede ser porque no estás satisfechos con la forma de sus encías, el color, el tamaño o proporción de los dientes y lo requiere para complementar parte de su belleza”.