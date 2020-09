Fortalezas para alcanzar bienestar mental

Expertos dicen que llegar a la nueva normalidad también debe enfrentarse y es que después de seis meses en confinamiento, muchos seguimos con miedo, pues continúa la pandemia y hasta el momento no hay vacuna ni tratamiento para la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Cambio de pensamiento:

Lo que no está en nuestro control es mejor hacerlo a un lado, por ejemplo, estar preguntándonos: ¿cuándo terminará esta pandemia?, ¿para cuándo estará lista la vacuna?

Responsabilidad:

Realizar ejercicios físicos:

Meditación:

Tener un proyecto

de vida:

Ayudar a otros, Extender la mano a otras personas genera gratificación, paz, tranquilidad; la persona se siente satisfecha por la labor realizada. Puedes vincularte a actividades de tu comunidad, iglesia, obra social, etc.

Esto nos da una razón para mantenernos vivos y despiertos. Luchar por un proyecto de vida puede, según se quiera: mejorar el vínculo familiar, mejorar la relación amorosa en el matrimonio, ayudarnos a abrir un negocio digital, escribir un libro, fortalecer una habilidad en nuestra vida, etc. Hay muchas maneras de proyecto de vida, y si no lo tienes puedes crearlo.

Optimismo:

“Ese optimismo debe ir acompañado de realidad y es fundamental para estos tiempos de crisis ver siempre lo bueno en cada situación. Recomiendo un ejercicio: escribir tres cosas buenas que pasaron durante el día, como, por ejemplo ‘hoy fue un día soleado muy bonito’, ‘hoy tuvimos un buen almuerzo’, ‘me fue bien en la venta’, ‘hoy fue un día muy fructífero en el trabajo’”, etc.

No es fácil, pero tampoco es imposible adquirirlo.

Mantener un horario de sueño:

Es importante tener un horario fijo para el sueño, evitar realizar siestas durante el día y evitar el consumo de bebidas energizantes en las noches. Cuando una persona no tiene un horario fijo para dormir, con el tiempo crea una alteración en el patrón.

Ser flexible:

Es necesario ser flexible en cada situación, además es importante que aprendamos de cualquier crisis que estamos viviendo. “Esta crisis ha mejorado mi vínculo familiar”, “la comunicación en mi relación con mi pareja mejoró mucho”, “aprendí que debo ahorrar y no gastar dinero en cosas que no son necesarias”, etc.

“Es bueno no centrarse en las cosas malas que sucedan. Ahora, si las personas siguen presentando mucho estrés, ansiedad, con alteración en el sueño, y no se pueden concentrar en sus actividades, es recomendable consultar a un profesional de salud mental, un psicólogo clínico o un psiquiatra para mejorar el malestar. Cuando es muy grave, esto se trata con Psicoterapia y Farmacología, en caso que sea necesario”, finaliza la experta en salud mental.