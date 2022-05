Habilidades que debe tener un profesional de la salud, según estudio

La pandemia emergió como un elemento inesperado y un catalizador de cambio sin precedentes que incrementó el interés inusitado en la innovación. Los avances tecnológicos fueron adoptados tan rápidamente que obligaron a las organizaciones a implementar nuevas formas de trabajo que no se habían considerado, pero que ahora son vitales para mantener la operación del negocio.

Frente a la creciente ola de contagios por el COVID-19, el futuro de la humanidad estaba en jaque y, en un episodio único, los Gobiernos, empresas farmacéuticas, laboratorios y todo el ecosistema de la salud empezaron a trabajar de forma activa. La respuesta de las empresas del sector fue superlativa, en uno de los procesos más ágiles para el desarrollo de nuevas sustancias destinadas a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad.

Este paso histórico generó confianza ante un futuro incierto. El progreso de la industria farmacéutica está reescribiendo los desafíos en la gestión humana. Sin embargo, estos cambios del sector resaltan la necesidad de promover las competencias de los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los principales desafíos?

En el estudio de Deloitte de 2020, Rethinking the physician of the future: Embracing new technologies, empathy, and new models of care se identificaron aspectos claves como la empatía, la agilidad, la diversidad cultural y la necesidad de orientar su fortalecimiento hacia nuevos modelos de atención: la telemedicina, el monitoreo remoto y las aplicaciones de salud, entre otras.

Los médicos deberían conectarse con pacientes y colegas de diferentes culturas y enfocarse en establecer relaciones más humanas tanto de forma presencial como remota. Para ello, las capacidades de liderazgo e influencia son fundamentales para responder a los desafíos del sector farmacéutico. El profesional de salud, a su vez, requiere liderar equipos multidisciplinarios con base en la práctica clínica diaria.

De igual forma, la tecnología juega un rol protagónico para la toma de decisiones sobre el tratamiento, la prevención y la preservación del bienestar. Es vital que los profesionales desarrollen la capacidad de evaluar críticamente las oportunidades de mejora en el software y en los resultados de la investigación (como los riesgos absolutos y relativos o las probabilidades).