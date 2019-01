“Hay que dejar de ver al sexo como raro y prohibido”: Tatiana Brugés

Dicen que el amor y el sexo son fuerzas que mueven el mundo y si miramos todo lo que nos rodea, podemos confirmarlo.

Es tanto el protagonismo de esos conceptos, que hay miles de personas en el mundo estudiando el tema que hasta se vuelven voceras, pues son fuerzas que tienen su mística y requieren de personas expertas para llevar un mensaje claro, adecuado, oportuno y de acuerdo con los tiempos.

Una de esas voces es la de la barranquillera Tatiana Brugés Obregón, una apasionada periodista y abogada que encuentra en el estudio y análisis del sexo, y el comportamiento de los seres humanos, una nueva bandera de lucha. El Universal habla con ella.

“Ejerciendo como periodista en un programa de radio en Barranquilla, llamado ‘En Cabina’, comenzamos a tocar temas de sexo, todos esos tabúes, creencias y preguntas que tienen las personas. Me di cuenta que son muchos los temores y la desinformación que hay y decido estudiar y comenzar a hablar de eso. No soy sexóloga, pero aprendo a diario sobre ese mundo”, dice Tatiana.

El año pasado comienza a hacer una columna de opinión para el periódico ADN, en Barranquilla, y es tanta la acogida, que hace charlas en varias ciudades de la Costa Caribe. También abre una página web y redes sociales con el nombre ‘Sin Recato’ y ahora comparte con los lectores de El Universal lo aprendido.

¿Por ser mujer y hablar de sexo, ha sido señalada o juzgada?

- Mi familia siempre me apoya, incluso, tengo una hija adolescente y tener esos conocimientos nos ha ayudado. Siento que las mujeres hemos avanzado en nuestra libertad, pero sí, en varias ocasiones me he sentido señalada, sobre todo por las redes sociales de ‘Sin Recato’; sin embargo, comprendo el contexto en que vivo. Necesitamos que las cosas se digan por su nombre, que se hable sin problema o temor.

¿Qué mensaje le envía a las parejas que han perdido la pasión en la cama?

- Es un tema muy común, sobre todo en las parejas que tienen años conviviendo. Los invito a que vuelvan a sus fantasías de novios, hagan el amor en la cocina, en la sala, salgan de la cama, díganse palabras excitantes. Mujeres, usen ropa sexy, jueguen a la seducción, cuiden su apariencia física.

Hombres, llamen a sus esposas durante el día y díganle que la desean, que está hermosa, recuerden que las mujeres caemos por el oído y los hombres por los ojos. Cuando vayan a tener intimidad olvídense de todo y escojan un momento tranquilo.

¿Cómo ve el actuar de algunos padres de familia que temen tocar esos temas con sus hijos?

- Esa falta de comunicación crea problemas en la sociedad. Hay que dejar de ver al sexo como raro y prohibido, porque es algo que nos pertenece por naturaleza. Los padres no saben tocar esos temas; lo mejor es que cuando lo hablen vean al hijo como un ser humano que necesita orientación y no amenazas. No jugar a ser amigos, sino a ser un adulto y un chico que necesita conocer algo que hace parte de su vida. Si hablamos de sexo como algo normal, todo será mejor.

¿Qué piensa de las mujeres y hombres que aún tienen temor de dejar volar sus deseos e imaginación?

- La comunicación y la complicidad es lo más importante. Siempre hay que ser creativos en la cama, no juzgar a la pareja y complacerse sus fantasías sexuales. También hay que ser maduros, eso de pena y temor pasó de moda. Si a usted le gusta masturbarse no se sienta mal, no crea que es el más perverso, solo se explora. Si quiere tener sexo anal, hable con su pareja, dígale que quiere experimentar y entre los dos pueden acordar. Hay mujeres que temen que el esposo se enoje si ellas quieren algo especial, pues les digo que quizás él está esperando que te decidas.

En la Costa es común escuchar que entre más grande tiene el hombre su miembro viril es mejor amante. ¿Qué piensa de eso?

- Eso es falso, como lo es que si tiene los pies o manos grandes, así tiene su miembro. El tamaño no es tan importante como el desempeño. El hombre debe dejar de pensar en él y concentrarse en la satisfacción de su pareja. El hombre, aunque tenga el pene pequeño, si tiene buenos preámbulos, buenas caricias y escucha los deseos de su pareja, es un gran amante.

¿En sus charlas, qué temas son los que más tocan los asistentes?

- Es sorprendente, pero hay detalles que ven los hombres y no las mujeres. Las chicas a veces se guardan sus sensaciones, sus deseos y hasta se hacen las de rogar, eso cansa a los hombres. Mujeres, hay que tener iniciativa, si quiere sexo oral dígalo y hágalo, deje el miedo, que está con su pareja; use juguetes sexuales cuando quiera, vea películas porno, vístase sexy. Es que en la Costa hay muchos tabúes aún, eso debido a la religión y la crianza. Poco a poco se acabará eso, aunque la sociedad es machista.

Otra cosa que veo es que las mujeres confunden el sexo con el amor. Si aprenden a diferenciar esos conceptos se ahorran decepciones.

Tatiana agrega que “no hay que acumular cargas. Si usted no está conforme, dígalo, si usted siente que le falta sentir más placer, dígalo, las cosas se solucionan hablando. Hay que tener claro que el amor es distinto al sexo, eso nos ayudará a hablar sin recato”.