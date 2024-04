Humanizar la salud a través del cine, el nuevo proyecto piloto de la UdeC

¿Por qué aquella profesional que una vez juró salvar vidas no fue más amable, más cálida? La medicina del siglo XXI presenta una serie de deficiencias, entre las que los comunes mortales hemos podido observar: la relación médico-paciente es cada vez más impersonal, el acto médico es cada vez más breve, se pierde la atención a las necesidades emocionales de los enfermos... La mayoría de los hospitales se han convertido en estructuras deshumanizadas. Lea: La salud de Colombia vía decreto: posibles escenarios y puntos clave

Llegas a consulta médica prioritaria con un dolor punzante e intermitente en el abdomen. Lo común es que no sea grave, ¿pero qué tal que sí? Cuando por fin llega tu turno -ese que esperaste por más de tres horas-, una mujer con un estetoscopio en el cuello te mira a los ojos por dos segundos y acto seguido clava su mirada en la pantalla de un computador, comienza a hacerte una pregunta tras otra y, al terminar, vuelve a mirarte para decirte cuál es el mal que cree te aqueja y qué tratamiento debes seguir. Tu cita ha terminado.

¡Con cine! El Dr. Estrada cuenta que “en los años 70, a alguien se le ocurrió que el cine era una herramienta valiosa para la educación y comenzaron a aparecer trabajos. El primer artículo que se publicó de cine como herramienta educativa fue de un grupo de psiquiatría que, a través de películas, empezó a enseñar a sus estudiantes las diferentes patologías mentales. ¿Qué facilitaba esta herramienta? A veces, por cuestiones éticas, no se podía tener acceso a la cantidad de pacientes que podían mostrarse utilizando el cine; entonces, a partir de ahí se generó una corriente de usar el cine como herramienta educativa”. Lea: La primera Muestra Internacional de Cine Universitario del Caribe

De hecho, destaca que The BMJ (antes British Medical Journal), una de las revistas médicas generales más antiguas del mundo, anualmente publica un artículo dedicado al cine como herramienta educativa; y la Revista de Medicina y Cine (Journal of Medicine and Movies) lleva 14 años registrando las experiencias de diversas universidades del mundo con el séptimo arte.