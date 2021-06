Infertilidad y nuevos modelos de familia

En Colombia, el 12,1% de las mujeres entre 15 a 49 años que desean hijos, tienen problemas de fertilidad. A nivel mundial se estima que 186 millones de personas en el mundo también han tenido estas dificultades que afectan del 10 al 15 % de las parejas, según aseguró el doctor Pablo Valencia, médico cirujano especialista en Ginecología y Obstetricia y presidente de la Almer, durante el workshop “Queremos Ser Papás” que realizó Merck.

Para Valencia, “el acceso a tratamientos de fertilidad es muy variable dependiendo del país, y en Latinoamérica es muy bajo el acceso, los pacientes llegan muy tarde a las clínicas de fertilidad y con menos probabilidades de lograr un embarazo, ya que la edad es el principal enemigo de la fertilidad por la pérdida de la calidad de los óvulos”.

De acuerdo con el doctor “El 30% de las causas de infertilidad corresponden a mujeres, el otro 30% a factores masculinos y el otro 30% a factores combinados, que tienen un impacto psicológico muy importante en la pareja, como depresión, ansiedad y frustración. Por esta razón es importante que la pareja conozca que un tratamiento oportuno mejora las probabilidades de embarazo”.

Nuevos tratamientos de fertilidad, nuevos modelos de familia.

Por otro lado, en nuestro país las parejas gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros pueden acceder a tratamientos de fertilidad que responden a esos nuevos modelos de familia. Durante el evento la Doctora Linda Mlayes, Ginecóloga-Obstetra en reproducción asistida y parte del equipo médico del Centro de Fertilidad Procrear afirmo que “para esta población se manejan diferentes tratamientos de fertilidad como la inseminación, que es un tratamiento de baja complejidad y el in vitro, que se realiza con óvulos propios o donados y esa de alta complejidad”.

Durante el workshop la Dra. afirmó que “en Colombia nuestra población con diversidad sexual es del 1.2%, por ello es importante que existan estos tratamientos que brindan soluciones para nuevas estructuras familiares. Por ejemplo, para las lesbianas, tenemos dos opciones, si quieren tener un hijo ellas solas se trabaja con semen donado y se realiza la inseminación y si quieren tener un hijo en pareja, por lo general, una dona el óvulo, se hace el embrión en el laboratorio con semen donado y la otra lo recibe” afirmo la especialista.

La decisión de ser mamá, congelando óvulos

A los 37 años después de un divorció, Johanna Cure, actriz colombiana, tomó la decisión de preservar sus óvulos al tener la seguridad de querer ser mamá y de buscar el momento adecuado para tener su hijo, “Decidí congelar los óvulos porque aún no sabía que deparaba mi futuro, al divorciarme no tenía una pareja y no la estaba buscando.

Frente a los tratamientos de fertilidad no hay mucha información allá afuera y yo no tenía la información clara, estaba trabajando en un proyecto en Bogotá, pero este tema todavía es un tabú, por lo que la gente no lo habla como algo natural, la gente se avergüenza, si una mujer no tiene una pareja para tener hijo se avergüenza. Por ello entendí que como actores no estamos solo para actuar sino para hablar de lo que pasa en las mujeres y abrir los ojos de muchas que desconocen lo importante que es tener este tipo de recursos y usarlos en un futuro para ser madre si es lo que quieres” agregó Cure.