Instan al Gobierno a frenar riesgos para pacientes con enfermedades huérfanas

El Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU), que reúne a 33 organizaciones de pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes, manifiesta su preocupación por el grave riesgo que corren los pacientes frente a la situación actual de interrupción de tratamientos por la crisis financiera del sistema de salud.

“El pulso por los recursos entre el gobierno y las EPS puede quitarle el pulso a los pacientes”, manifestó Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo del Observatorio ENHU. “Nuestros pacientes hoy están expuestos a sufrir retrocesos y a perder calidad de vida por cuenta de una situación que no les corresponde padecer, por lo que hacemos un llamado urgente para que el Gobierno sea garante de esas vidas que hoy están en riesgo. Resulta fundamental que el Estado tome las acciones pertinentes para que los pacientes no se vean afectados por una crisis financiera que no están capacitados para asumir”, destacó.