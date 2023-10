Isis, un alma gaitera intranquila por fugas de orina: su EPS no responde

Jeiky, madre de Isis.

“Después de mojar la cama pasó todo el día llorando. Una noche salió y no se tardó nada en regresar, quizás una hora, y me dijo ‘ya no voy a salir más’. Su padre y yo le preguntamos por qué y respondió ‘me siento incómoda’. Entonces nos dimos cuenta que tras esos pequeños accidentes tiene el temor de perder el control de su vejiga y orinarse en la calle. Volver a tener esos escapes, después de tanto tiempo, la llenan de temor. Pensar en que podría retroceder y tener que volver a usar paños es traumático para ella”, refiere su madre.

La quinceañera, que cursa décimo grado, se limita a intervenir unos minutos en la conversación que sostengo con su madre para expresar qué fue lo más duro de su infancia y cómo se siente ahora. “Cuando era niña lo más difícil fue utilizar pañal, nunca me gustó. Ahora siento un poco de temor (por los escapes de orina). Pido que por favor me ayuden con esa cita que no se me ha asignado más”.

A esto último su mamá anota: “Si ellos saben que ella debe tener esas citas y saben que son periódicas, no entiendo por qué no se las han asignado. Además tenemos a favor una tutela, no sé exactamente qué pasa en este caso. Viajar por nuestros propios medios no podemos porque hay que pensar en tiquetes de avión, pagarle la consulta al doctor, si él considera que hay que hacerle algún procedimiento...”.

El Universal intentó comunicarse con la Clínica General del Norte, IPS donde atienden a Isis, y no fue posible. Su madre nos autorizó a publicar su número celular 300 797 5082, para que la contacte todo aquel que pueda brindarle asesoría para la resolución de su caso.