Jessica Cediel se corta las pestañas, ¿es una buena práctica? Te contamos

La presentadora Jessica Cediel está en el ojo del huracán tras su arriesgada recomendación de belleza para el crecimiento de las pestañas. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula 10 millones de seguidores, la modelo mostró cómo le cortan con tijeras sus pestañas y asegura que es un proceso que realiza una vez al año. Lea: Video: el riesgoso truco de belleza que compartió Jessica Cediel

“Ustedes que tanto me pedían el video desde que les conté que me corto las pestañas. Pues, bueno... aquí lo tienen. No le tengan miedo, despúntenlas con toda la buena energía”, escribió Cediel.

Seguidamente añadió “sí funciona, y si quieres, también puedes complementar con un suero para fortalecerlas. A mí este truco de despuntarlas sí me ha funcionado”, enfatizó. Luego, advirtió a sus seguidores que no deben cortarlas desde la raíz.