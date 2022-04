Jornada de vacunación contra la COVID-19 en colegios de Cartagena

Lizeth Hernández, gestora de referencia de Coosalud.

La información constituye una señal de alarma en cuanto a que esa población sí está siendo afectada por el virus, lo cual motiva a que la jornada de vacunación no esté abierta únicamente a los estudiantes de los colegios priorizados, sino también a niños y adolescentes que residan en zonas aledañas a las instituciones, aunque no pertenezcan a Coosalud.

La EPS recalca la importancia de que se mantengan los cuidados en la población, pues la COVID-19 aún no se ha ido, lo que indica que aún hay mucho trabajo en la concienciación de los usuarios respecto a que deben seguirse vacunando, aunque, por fortuna, se haya evidenciado una reducción significativa en la cantidad de casos reportados. De hecho, hace énfasis en que la vacunación ha sido una de las principales causas de este descenso.

La COVID-19 sigue siendo una amenaza que no debe subestimarse, por lo cual hay que continuar manteniendo los protocolos de seguridad que ya se conocen, más la vacunación, que es la herramienta más efectiva.

En cuanto a los planteles educativos, la entidad contempla un plan ambicioso, estableciendo contacto con la Secretaría de Educación Distrital, para obtener un número significativo de colegios.

Si bien, Coosalud arrancará con Nuestra Señora del Carmen y Almirante Colón, de manera semanal se hará la articulación debida con las demás instituciones educativas, para que rotativamente sean visitados diferentes barrios y sus respectivos planteles.

Se sabe que la vacunación contra la COVID-19 fue masiva desde que empezó el 2021, pero, en adelante, ya está definiendo que será parte del esquema regular de vacunación obligatoria, tal como el resto vacunas que ya se conocen a nivel comunitario, entre ellas, la que protegen contra el sarampión y la rubéola. Le puede interesar: Vacuna de Moderna fue eficaz en un 44% contra ómicron en niños hasta dos años

Lo anterior significa que todos los años se esperará que los niños reciban vacunas contra la COVID-19, aunque en el momento no sea evidente una crisis hospitalaria, ya que el país atraviesa uno de los momentos más bajos en incidencia de la enfermedad desde que se declaró la pandemia.

Igualmente, no debe olvidarse que en algunos países se ha agravado la situación por cuenta de este virus y, aunque en Colombia se han obtenido logros importantes, esto no indica que no deban continuarse las jornadas de vacunación.