Jóvenes cartageneros en psiquiatría son “ejemplo de resiliencia”

Lo que he podido observar a lo largo de veinticinco años como profesional de la psiquiatría es que la mayoría de los jóvenes cartageneros conservan la dignidad”.

Alex González Grau, psiquiatra.

“La mayoría de las personas que he atendido son adolescentes o adultos jóvenes. Un pequeño porcentaje son jóvenes privilegiados, pero la mayoría suelen venir de los estratos socioeconómicos más bajos y estas circunstancias no sólo se deben a la distribución de la riqueza en Cartagena y de la pirámide poblacional de la ciudad, sino que son reflejo de la enfermedad social que vivimos (...) Esta ciudad está llena de desigualdades y de discriminación social y racial”, expresó el especialista. Lea: Cuida tu salud mental: Fundación Imagina atiende gratis a estratos 1 y 2

Ejemplo de resiliencia

“Mi consulta está llena de jóvenes que han sufrido todas las adversidades familiares y sociales posibles --reiteró González Grau--, pero se esfuerzan para seguir adelante. Estudian, trabajan o hacen ambas cosas. A pesar de la pobreza no caen en las drogas ni en la prostitución. Esto es un ejemplo de resiliencia o capacidad de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”.

Y destacó: “Puede parecer asombroso, pero a pesar de todo lo mencionado, la mayoría de los jóvenes no caen en prácticas indebidas ni ilegales. No podemos ignorar la realidad del pandillismo, de la delincuencia juvenil, de la farmacodependencia o de la prostitución de menores. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes cartageneros conservan la dignidad. Yo le tengo fe a la juventud actual. Opino que es, en general, más sana que las precedentes y que lo que no nos gusta de ellos es lo que los adultos les hemos dado”.