La diabetes no impide disfrutar del sexo

Una disfunción sexual implica la ausencia o la modificación de una o de varias fases de la respuesta sexual: deseo, excitación, orgasmo y resolución. Según cada caso, puede tratarse de problemas de salud, falta de interés, una imposibilidad para sentir placer, entre otros factores. “Tener diabetes no significa que se desarrollará automáticamente una disfunción sexual. Sin embargo, más de la mitad de los hombres con diabetes pueden verse afectados y la posibilidad de problemas aumenta con la edad. Por otro lado, las mujeres con esta enfermedad tienen el doble de probabilidades de experimentar problemas sexuales que las que no la padecen”, afirma Ramírez. “Sabemos que esta enfermedad no es fácil, aun así, se aprenda a vivir con ella, restringe lo que comes en el plato: azúcar, grasas, carbohidratos... pero, lo que se come en la cama se puede comer con libertad”, mencionó Alexandra López, experta en temas de sexualidad. (Lea también: Más de 26.400 personas con diabetes han tenido COVID-19)