La familia Puello Bedoya y una cuarentena en casa ajena

“Con la comida hacemos mercado, colaboramos con los oficios de la casa y gastos de servicios públicos y seguimos con gastos y obligaciones en nuestras viviendas en Bogotá”, explica Mónica, pero lo más difícil trasciende al dinero: “Lo más duro ha sido el temor de que mis padres lleguen a tener una urgencia médica y no contar en Cartagena una sede de la IPS que los atiende, ni con los médicos especialistas, ni con la parte de la familia que conoce sus estados de salud. Ha sido difícil estar separados de la familia. No tener nuestros espacios y las comodidades con las que tenemos acondicionadas para el caso de mis padres, (donde están) los aparatos con los que hacen sus terapias y ejercicios en casa”.

Sus familiares en Cartagena han sido de gran apoyo, y siempre aseguran que no es molestia acogerlos, pero pasar la cuarentena lejos de casa no deja de ser difícil.

Tutela

Los Puello instauraron una tutela contra el presidente Iván Duque y Ángela María Orozco, ministra de Transporte, para garantizar el derecho a la salud en conexidad con el de la vida. Lo que Mónica y sus familiares piden es que el Gobierno abra los vuelos nacionales, “inmediatamente. Creo que el alto Gobierno, en cabeza del señor presidente, debe escuchar el clamor de los colombianos, si bien ha tomado medidas para ‘protegernos’, proteger no es confinarnos, no es coartarnos, no es condenar al país a morir. Cuando quiera ‘normalizar’ la situación, no vamos a tener país para administrar. (Le puede interesar: Así se prepara el sector aéreo para pruebas piloto de vuelos domésticos)

“Como dicen, en este momento no hay cura, debemos aprender a vivir con el virus. Por favor, dennos una oportunidad de demostrar que somos capaces de cuidarnos y cuidar a los demás. Normalice la situación ya. Creo que en casos como este, debe aplicar el concepto de vuelo o traslado humanitario. Por favor rogamos traslado inmediato a Bogotá”, concluye.