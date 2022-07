La leche materna ayuda a combatir la deshidratación en los bebés

Manuel Sánchez Luna, presidente de la Sociedad Española de Neonatología.

“Solemos decir que a demanda, pero esto a veces puede que no sea adecuado. Algunos recién nacidos no piden con gestos, movimientos y quejas tomar el pecho, o ya están deshidratados, y eso afecta a su capacidad para reclamar las tomas”, destaca.

Su bebé recibirá así una prevención especial, añadida; que se verá reforzada si se tienen en cuenta una serie de hábitos saludables.

“A la hora del paseo o salir a la calle, madres, padres o familiares tienen que prestar especial atención a la luz solar y su intensidad en verano, irradiación especialmente peligrosa no solo por el mayor riesgo de deshidratación, sino también por el riesgo de quemaduras en la piel y daño en las retinas”.

“El bebé no puede ser expuesto a la luz solar directa bajo ningún concepto. El recién nacido no obtiene, bajo estas condiciones, ningún efecto beneficioso, aún cuando tradicionalmente se dijera que les ayudaba a bajar la bilirrubina. Esto no solo no se ha demostrado, sino que conlleva un riesgo elevado”, resalta el Manuel Sánchez Luna. Lea: Alimentación de madre y bebé en proceso de lactancia

Ante cualquier signo de alarma, como rechazo de las tomas, no mojar los pañales más de dos veces al día o sensación de irritabilidad o decaimiento excesivo, hay que consultar con el pediatra.

“Además, las cremas cosméticas de protección solar y otras deben de evitarse en los primeros meses de vida; y la temperatura del aire acondicionado, cuando se usa, se debe establecer a un mínimo y máximo de 22 a 24 grados centígrados”, añade.

Para concluir, el Dr. Manuel Sánchez Luna recalca la importancia de la leche materna.

“Es el mejor alimento y la mejor bebida para el lactante durante los primeros meses de vida. Cubre todas las necesidades nutricionales para un buen desarrollo físico y asegura el establecimiento insuperable del vínculo madre e hijo”.