La salud ósea en tiempos de confinamiento

Con las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional, es importante que las personas no pierdan de vista el cuidado que deben tener con su salud y, especialmente, con sus huesos. Lo anterior cobra importancia si se tiene en cuenta que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años tienen riesgo de sufrir una fractura a causa de la osteoporosis.

La osteoporosis, que literalmente significa “hueso poroso”, es una enfermedad crónica y silenciosa caracterizada por la disminución de densidad y calidad de los huesos, su debilitamiento y, en consecuencia, un aumento en el riesgo de sufrir fracturas. Si bien este no es un padecimiento exclusivo de las personas mayores, pues esta enfermedad puede empezar sus manifestaciones desde edades tempranas, uno de los factores de riesgo sí es la edad, pues es más común en pacientes con más de 65 años.

En Colombia, las más de 3 millones de personas mayores de 70 años continuarán en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de agosto. Por ello, es importante conocer las medidas que ayudarán a evitar complicaciones causadas por enfermedades óseas y que contribuirán a aliviar la carga al sistema de salud en tiempos de pandemia.

“Es fundamental que tanto los mayores de 70 años, como la población en general, conozcan cómo cuidar de sus huesos, para evitar problemas óseos y fracturas indeseadas. En esta línea, también es importante entender que, si bien nos estamos refiriendo a un grupo poblacional de riesgo, esto no significa que no se puedan mover o que no puedan realizar ninguna actividad. Todo lo contrario, las personas mayores de 70 años son totalmente funcionales y así se deben tratar. Solo deben contar con las precauciones adecuadas y no interrumpir los tratamientos que tengan para el cuidado de sus huesos”, expresó el doctor Miguel González, presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM).

Algunas recomendaciones

- Ejercicio de forma segura con previa guía médica. La actividad física ayuda a retrasar y disminuir la pérdida de la masa ósea. Cosas básicas como caminar o hacer ejercicios aeróbicos de bajo impacto, pueden ayudar aumentar la fuerza muscular, mejorar el equilibrio, reducir el riesgo de tener una fractura ósea, mantener o mejorar la postura y a aliviar o disminuir el dolor.

- No interrumpa su tratamiento. Si se encuentra en tratamiento para el manejo de enfermedades óseas, es importante continuar (incluidos los suplementos como el calcio o la vitamina D)[7]. Ahora más que nunca, es fundamental prevenir fracturas.

Una enfermedad silenciosa

La osteoporosis es una enfermedad generalmente asintomática que se diagnóstica a través de un examen óseo, y que recientemente se comprobó que puede ser prevenible en la infancia por medio de una alimentación correcta y actividad física.

No obstante, es importante reconocer los síntomas de esta enfermedad, pues a pesar de que no siempre son evidentes, hay síntomas de alarma con los que es mejor consultar al médico, incluso si es de manera virtual. Los siguientes son los algunos de los factores que indican que sus huesos pueden estar en riesgo:

1. Dolores intensos en la espalda: en algunas ocasiones, la debilidad en los huesos de la columna vertebral podrá generar choques entre las vértebras, ocasionando fracturas.

2. El debilitamiento y la pérdida de dientes puede ser una señal de falta de calcio en el organismo y, por tanto, unos huesos débiles.

3. Postura encorvada: no poder sostener una postura recta puede ser señal de debilitamiento óseo, especialmente, en la columna vertebral.

4. Pérdida de estatura a través del tiempo como resultado del desgaste y la debilidad de los huesos.