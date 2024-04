Llega a Colombia la vacuna actualizada XBB.1.5 contra el covid-19

Colombia es un país para el cual la prevención es importante. Como resultado de la gestión del Ministerio de Salud, en marzo llegaron 1.840.300 dosis de vacunas actualizadas XBB.1.5 de Moderna, contra las variantes circulantes del covid-19. Lea: ¿Hace cuánto no te vacunas contra el covid? Haz las cuentas y ponte al día

En 2023, aún estaba vigente la emergencia sanitaria por covid-19. En 2024 no hay emergencia sanitaria, pero sí más casos de covid-19. Frente a esta realidad, la vacunación sigue siendo una de las mejores formas de reducir el riesgo de contraer covid-19 y de proporcionar protección contra la enfermedad grave (por covid) y la muerte.

Los datos han demostrado que la protección de la vacuna contra el covid-19 disminuye con el tiempo (al igual que con otras vacunas), lo que plantea la necesidad de mantenerse al día en la vacunación, especialmente a medida que surgen nuevas variantes que generan preocupación. Lea: Más de un millón de vacunas vencidas: Minsalud culpa a entes territoriales

“Moderna inició el desarrollo de la vacuna XBB.1.5 a mediados del 2023, siguiendo la recomendación dada por la Organización Mundial de la Salud para seguir luchando contra el covid-19 y esta nueva variante. Llevamos cuatro años de pandemia y es importante aclarar que el esquema de vacunación para este virus no se completa, se actualiza. Y esto es porque el virus sigue cambiando y no podemos bajar la guardia. No importa cuántas dosis se haya aplicado la persona, lo importante es que tenga una dosis reciente con la vacuna actualizada. Es decir, en la medida en que el virus cambie, las personas deberán aplicarse la dosis más reciente para enfrentar estas nuevas variantes. Esto es una garantía para el bienestar y la salud de todos”, afirma Andrey Rojas, médico de vacunas de Adium-Moderna.