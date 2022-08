Lo que debe saber sobre el nuevo virus detectado en China

Un equipo de investigadores envió una carta a The New England Journal of Medicine, una revista académica de Estados Unidos, en la que explicaron: “Luego de una jornada de vigilancia encontramos unos pacientes con fiebre que habían tenido contacto con algunos animales y, luego de tomarles muestras en su garganta, identificamos un virus que no estaba en nuestro radar, lo denominamos ‘Langya henipavirus’ (LayV)”. Le puede interesar: ¿Si tuve viruela “normal” soy inmune a la viruela del mono?

En la carta mencionaron que “este virus podría estar emparentado con los virus Hendra y Nipah, que también son zoonóticos”. Los virus de este tipo se transmiten de animales a humanos. En el caso del nuevo virus, las pistas parecen indicar que el animal que portaba el virus fue una musaraña, un pequeño roedor que se parece al ratón.

Síntomas

Los autores del estudio, Xiao-Ai Zhang y Hao Li, del Instituto de Microbiología y Epidemiología de Beijing, mencionaron algunos síntomas:

1. Fiebre.

2. Fatiga.

3. Tos. Lea: El efecto del cambio climático en las enfermedades infecciosas

4. Anorexia (falta anormal de ganas de comer).

5. Mialgia (dolor y malestar en los músculos que puede ser de moderado a intenso).

6. Náuseas.

7. Dolor de cabeza.

8. Vómitos.

Estos síntomas estuvieron acompañados de anomalías como trombocitopenia (nivel bajo de plaquetas), leucopenia (disminución del número de leucocitos en la sangre) y deterioro de la función hepática y renal.

La buena noticia es que este virus aún no se ha catalogado como transmisible entre humanos.

Por esta razón, especialistas señalan que no hay motivos que indiquen que este virus representa una amenaza y que los casos de henipavirus que fueron detectados “hasta ahora, no han sido fatales ni muy graves”, señala Wang Linfa, profesor del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina de Duke-NUS (Singapur) a The New England Journal of Medicine.

Además, expertos señalan que la transmisión de estos virus zoonóticos se debe a la perturbación al medio ambiente, lo que ha obligado a convivir de cerca a animales y humanos.