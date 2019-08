Lo que hacen las frutas en su organismo

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir frutas y verduras para evitar el riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiopatías y el cáncer. La ingesta diaria según esta organización, es de 400 gramos.

Según la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, “se recomienda comer tres piezas de fruta al día por su importante aporte vitamínico, siendo una de ellas un cítrico”.

Las vitaminas no aportan calorías, son sustancias indispensables para la vida y el organismo las necesita en muy pequeñas cantidades pero no es capaz de sintetizarlas por sí mismo, por eso debe obtenerlas de los alimentos. Las verduras vienen muy bien con las frutas y es así como el hierro, presente en hortalizas, por ejemplo, se absorbe mejor si se consume con vitamina C (tomate, ají, cítricos).