¿Lo sospechabas? Las parejas también comparten enfermedades, según estudio

Los autores del estudio, publicado a principios del mes de diciembre, sostienen que las “intervenciones” en la pareja pueden resultar útiles contra la hipertensión, tanto en las pruebas para detectarla como en la aplicación. Se trata de cambios de estilo de vida que ayudarían a reducirla, incrementando la actividad física, reduciendo el estrés o a través de la dieta. Unos cambios que serían más difíciles de introducir y de mantener, según los investigadores, si las personas que conviven juntas no los adoptan a la vez. Lea: Hipertensión arterial puede afectar sexualidad en hombres y mujeres

En otra investigación publicada en la National Library of Medicine, compañeros de personas con determinadas enfermedades no contagiosas tenían un riesgo mayor de sufrirlas. Para asma, depresión y úlcera gástrica, el riesgo crecía, al menos, un 70%.

La hipertensión no es la única dolencia