Los adoptados buscan sus orígenes: ¿qué hacer como padres, como sociedad?

Esto no es una regla, es decir, hay personas a quienes no les interesa buscar o establecer algún tipo de contacto con su familia biológica”.

Diana Cecilia Gómez Miranda, especialista y magíster en psicología clínica.

Y es que tener respuestas a dos grandes interrogantes nos ayuda a construir nuestra historia y favorece la confirmación de nuestra identidad: ¿de dónde vengo?, ¿qué pasó?

“No obstante, cada caso es único, cada historia es distinta, son múltiples variables a tener cuenta, y por tanto esto no es una regla, es decir, hay personas a quienes no les interesa buscar o establecer algún tipo de contacto con su familia biológica”, indicó Gómez Miranda (@dianycgomez en Instagram), quien tiene 19 años de experiencia en atención clínica particular.

¿Qué hacer como padres adoptivos?

“Lo vamos a perder”. Esa es la creencia y el miedo generalizado entre los padres adoptivos cuando se enfrentan a la decisión que siempre han temido tome su hijo: ir tras sus raíces, buscar a sus padres biológicos.

El mundo emocional de los padres que crían, su salud mental, la adecuada elaboración del duelo de que aunque se ame desde las entrañas no se ha engendrado a ese hijo, así como la aceptación incondicional hacia este, jugarán un papel fundamental en la postura que adopten ante la decisión de ese hijo de buscar a sus padres biológicos. En verdad, ¿deberían temer?