Los padres deben enseñar a sus hijos a comer bien

Los niños solo aprenden de lo que encuentran en su entorno. El problema es que muchos padres atribuyen los problemas nutricionales de sus hijos a la sociedad, pero la verdad es que es en el hogar en donde se forjan los buenos y lo malos hábitos de una persona.

Muchas veces estos hábitos se heredan de generación en generación y serán determinantes para que las sociedades futuras posean conductas alimenticias correctas o incorrectas. Mientras más edad tiene un individuo, más difícil es cambiar sus hábitos nutricionales.

El Director Científico de Labfarve e Investigador de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Óscar López, dice que “para entender su importancia, primero habría que entender qué es nutrición, porque no basta con comer; una cosa es hablar de alimentarse y otra cosa es hablar de nutrirse. La nutrición es la administración adecuada de las sustancias (nutrientes) que el cuerpo requiere para su correcto funcionamiento, en el momento oportuno y en las proporciones correctas para sus necesidades. Alimentarse es la acción de comer cualquier alimento sea o no lo que el cuerpo necesita. Es por eso que mucha gente puede comer grandes cantidades de alimentos, pero no estar bien nutrida”.

Por lo general, los problemas de nutrición empiezan desde los primeros años de vida. Para lograr una conducta alimenticia adecuada lo mejor es entregar valores desde la infancia, a través de la educación y el ejemplo, con el fin de que estos niños se conviertan en adultos conscientes capaces de cuidar su salud y logren una vida más sana al prevenir enfermedades.