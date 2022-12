Misael Fabelo da felicidad a personas con cáncer a través de los pomerania

De alguna anécdota, Misael Fabelo contó que: “He tenido muchas, pero les puedo contar una que me ha dejado impactado, en una ocasión una señora me contactó para tener un perrito porque era el sueño de su hijo quien tenía cáncer, se me llenó el corazón cuando pude rescatar a la mascota, vacunarla, entrenarla y finalmente dársela en adopción como regalo, esa fue la historia más linda de mi vida, porque la mamá del muchacho no sabía cómo agradecerme, eso no tiene precio”.