No al embarazo adolescente

“Mi hija es mi bendición, pero no hay un día en el que no desee devolver el tiempo y haberme cuidado, esperar unos años antes de haber sido mamá; quisiera darle cosas que no puedo, y no ha sido fácil seguir estudiando y menos trabajar. Me preocupa nuestro futuro, mis padres no tienen dinero y soy madre soltera”, Edith*, de 17 años.

Según el informe anual de Cartagena Cómo Vamos, apoyado en datos del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la ciudad ha logrado mantener una tasa decreciente de embarazos en adolescentes desde 2013, reduciendo en cinco puntos porcentuales la proporción de partos de madres entre los 10 y 19 años. Pero la lucha continúa.

“En los últimos años se ha logrado disminuir la proporción de embarazos adolescentes en Cartagena, pero para acelerar esa reducción, es necesario fortalecer la educación en derechos sexuales y reproductivos. Se deben focalizar las intervenciones en los barrios de la ciudad donde se concentran los casos y donde hay mayor proporción de población en ese rango de edad, tales como campañas preventivas a jóvenes e incluso a sus familias y por último, crear conciencia sobre la importancia de la planificación familiar desde el inicio de la vida sexual”, explica Eliana Salas, directora de Cartagena Cómo Vamos.

Los barrios a los que se refiere la directiva son Olaya Herrera, El Pozón y Nelson Mandela, que siguen con las cifras más altas de niñas y jóvenes embarazadas. A marzo de este 2020, ya eran 632 partos adolescentes los atendidos en Cartagena, y se busca seguir reduciendo las cifras año tras año, dado que el embarazo de una menor implica un riesgo para la vida de la madre y del niño.