No crea todo lo que ve en las redes sociales sobre las vacunas COVID

¿Y usted se va a vacunar? -le preguntó un hombre a la cajera de una miscelánea en un barrio cualquiera de Cartagena.

-No, mijo, ¿usted no ha visto que con esas vacunas lo que quieren es que quede menos gente?, por ahí vi en Facebook que nos modifican el ADN -respondió ella, sin poder dar ni un solo argumento de peso ante semejante afirmación-. ¿Usted sí se va a vacunar?

-Yo sí, porque si no esto no se acaba es nunca -replicó el hombre. Fue lo único que escuché de la conversación, casi que obligada por la cercanía.

El comentario de aquella mujer no dista mucho de los cientos y cientos de mensajes que todos los días inundan las publicaciones relacionadas con el nuevo coronavirus y con las vacunas: esa tendencia parece haber arreciado con el arranque del Plan Nacional de Vacunación en Colombia, que empezó apenas el miércoles. Personas que se atreven a reproducir lo que leyeron en sitios que poco o nada saben de rigor científico o de argumentos, de pruebas. (Le puede interesar: Pfizer: 10 claves de la primera vacuna que inmunizará a Cartagena)

Conscientes de dicha situación, que no se resume a Colombia, sino que es global, los Centros para el Control y la Prevención (CDC) de los Estados Unidos han publicado las respuestas a preguntas que surgen de falsas creencias -muchas de ellas alimentadas por las redes sociales- sobre las vacunas. Veamos tres:

1. ¿Puede una vacuna COVID-19 enfermarme de COVID-19?

No. Ninguna de las vacunas COVID-19 autorizadas y recomendadas contiene el virus vivo que causa COVID-19. Hay varios tipos diferentes de vacunas en desarrollo. Todos ellos enseñan a nuestro sistema inmunológico cómo reconocer y combatir el virus que causa COVID-19. A veces, este proceso puede provocar síntomas, como fiebre. Estos síntomas son normales y son una señal de que el cuerpo está construyendo protección contra el virus que causa el COVID-19.

2. Después de recibir la vacuna COVID-19, ¿daré positivo a COVID-19 en una prueba viral?

No. Las vacunas recientemente autorizadas y recomendadas no pueden hacer que dé positivo en las pruebas virales, que se usan para ver si tiene una infección actual. Si su cuerpo desarrolla una respuesta inmune -que el objetivo de la vacunación- existe la posibilidad de que obtenga un resultado positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa y que puede tener algún nivel de protección contra el virus. Actualmente, los expertos están analizando cómo la vacuna COVID-19 puede afectar los resultados de las pruebas de anticuerpos. (Lea además: Así es el carné de vacunación que recibirán los colombianos)

3. ¿Una vacuna COVID-19 alterará mi ADN?

No. Las vacunas de ARNm de COVID-19 (como la de Pfizer) no cambian ni interactúan con su ADN de ninguna manera. Las vacunas de ARN mensajero, también llamadas vacunas de ARNm, son las primeras vacunas COVID-19 autorizadas para su uso en Colombia. Las vacunas de ARNm enseñan a nuestras células cómo producir una proteína que desencadena una respuesta inmune. El ARNm de una vacuna COVID-19 nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se guarda nuestro ADN. Esto significa que el ARNm no puede afectar ni interactuar con nuestro ADN de ninguna manera. En cambio, las vacunas de ARNm de COVID-19 funcionan con las defensas naturales del cuerpo para desarrollar de manera segura la inmunidad a las enfermedades. Al final de todo este proceso, nuestros cuerpos habrán aprendido a protegerse contra futuras infecciones. Esa respuesta inmune y la producción de anticuerpos es lo que nos protege de infectarnos y enfermar gravemente si el virus real ingresa a nuestros cuerpos.