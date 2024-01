¡No lo culpes! El alcohol no influye en nuestra percepción del atractivo

A muchos se les hará familiar este efecto: después de uno o dos copas de vino, esa persona que antes no te había llamado la atención, de pronto te empieza a interesar. Lea: ¡Revelador! Hombres se sienten atraídos entre ellos cuando están borrachos

Sin embargo, esto parece no tener ningún sustento científico, según revela un estudio publicado en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

La investigación concluye que el alcohol no necesariamente incrementa la percepción de atractivo de los demás, sino que más bien potencia la confianza para interactuar con alguien que ya se considera atractivo.