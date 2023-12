Nueva vía para prevenir la recaída en pacientes que consumen alcohol

Un estudio liderado por el Instituto de Neurociencias (IN) encontró una vía para frenar la progresión del deterioro de la sustancia blanca del cerebro de los pacientes con trastorno por consumo de alcohol, lo que abre una nueva “ventana terapéutica” para prevenir la recaída. Lea: ¿Eres un bebedor ocasional o estás adicto al alcohol? Atento a estas señales

Este trabajo, publicado en la revista ‘Psychiatry and Clinical Neurosciences’, demuestra que la alteración de la sustancia blanca es una característica central de la patología, y no un daño colateral del consumo de alcohol, según un comunicado del IN, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Además, la investigación constató que frenar el deterioro de la sustancia blanca del cerebro puede reducir la recaída.

Los expertos de los laboratorios Plasticidad de las redes neuronales y Biomarcadores de Imaging Translacional del IN, dirigidos por Santiago Canals y Silvia De Santis, respectivamente, ya demostraron hace unos años que el consumo de alcohol causa daños en la sustancia blanca del cerebro, que no cesan al dejar de beber, sino que progresan de forma muy llamativa durante la abstinencia.