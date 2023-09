¡Ojo! Comer alimentos quemados podría ser dañino para su salud

Se olvida un rato de la arepa que dejó calentándose en la cocina y cuando regresa, está quemada. Así mismo podría ocurrir con el pan y otros alimentos más. ¿Qué hace en esta situación?, ¿se come los alimentos quemados o los bota?

Si la respuesta es que se come los alimentos aunque estén quemados, podría estar poniendo en riesgo su salud. Resulta que cuando un alimento se expone a altas temperaturas libera varios químicos que pueden causar desde problemas metabólicos hasta enfermedades como el cáncer.

La comida que se cocina a altas temperaturas, según la investigación Toxicological aspects of Maillard browning products publicada en Current Opinion in Food Science en 2018, produce variedad de compuestos que pueden ser tóxicos para el organismo. Lea aquí: Despide a los saboteadores con “Mental Fitness”: ¿en qué consiste?

Por ejemplo, el estudio Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Foods and Estimated Dietary Intake in Korea, publicado en el Journal of Food Science, encontró que los alimentos quemados tienen concentraciones más altas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs, por sus siglas en inglés), compuestos químicos conocidos por su potencial carcinogénico.