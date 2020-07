Ojo con las cadenas: la aspirina no cura el coronavirus

“Ahora transmitan esto a toda su familia, vecindad, conocidos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, etc, etc, y su entorno en general... Si llegan a contraer el COVID-19. El cual no es un virus como nos han hecho creer, sino una bacteria amplificada con radiación electromagnética 5G que produce también inflamación e hipoxia-disminución del oxígeno disponible para las células del organismo”. Primero, es indiscutible que el nuevo coronavirus pertenece a “una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre “radiación electromagnética 5G”, la OMS ha dicho: “Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. El COVID-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G, se transmite a través de gotículas minúsculas de secreciones respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse si se toca una superficie contaminada y posteriormente se lleva uno la mano a los ojos, la boca o la nariz”. (Vea aquí el video: Mitos y verdades sobre el coronavirus)

Ten en cuenta que las noticias falsas suelen contener información demasiado ‘fantástica’ para ser real, y regularmente tienen faltas de ortografía.

3. Y la noticia falsa continúa con instrucciones:

“Hacer lo siguiente: tomar Aspirina de 100mg, Apronax o Paracetamol con limonada caliente cada 8 horas. Por qué?...Porque se ha demostrado que el Covid-19 lo que hace es coagular la sangre, haciendo que la persona haga cuadro de trombosis y la sangre no fluya, no oxigene el corazón, los pulmones y la persona fallezca rápidamente por no poder respirar”...

Al respecto, el médico Elkin García Alfaro aclara que la aspirina es un antiagregante (actúa sobre las plaquetas impidiendo que se inicien los procesos que llevan a la formación de un trombo) y no un anticoagulante, como se sugerirá más adelante en la cadena falsa, y agrega: “La aspirina no se sugiere (para tratar el COVID-19), igual que como dijeron con la hidroxicloroquina o la cloroquina, cuando hablaban también del hidróxido de cloro; nada de esas cosas tiene evidencia científica, pero la gente se pone a comprar como loca cuando ve estas cadenas”.

“El coronavirus, afortunadamente, es un virus leve, que en el 5% de los contagiados produce síntomas graves, sobre todo si tienen comorbilidades, y esas personas son las que van a terminar hospitalizadas; es decir, si a ti te da una gripa, sopesando riesgo - beneficio, no es beneficioso para ti que estés tomando aspirina, cualquier otra cosa de las que envían cadenas porque: uno, puedes hacer alergia; dos, puedes aumentar la mortalidad y efectivamente sí te puede dar algo mucho más grave”, continúa el doctor García Alfaro y explica que el COVID-19 se quita entre 15 días y un mes, “porque afortunadamente es una gripa. Ya en diabéticos, hipertensos, personas con patologías cardiovasculares, etc., es donde se puede complicar y esas personas, efectivamente, terminan en un hospital, porque la insuficiencia respiratoria, tomen lo que tomen, no se les va a quitar. Ahí necesitan soporte de oxígeno, ciertos medicamentos como los corticoides”.

El remate:

“Está en nuestras manos llevar la verdad y la esperanza de salvar muchas vidas.... Difundir en todas las redes urgente!!!!! Toda pandemia es porque lo que quieren es vacunar y poner el chip a través de la vacuna y asesinar a las masas para controlar y reducir la población”. Toda una película de terror, ¿no?

“Hay muchos medicamentos experimentales, es un virus nuevo que todavía no sabemos exactamente cómo tratar. Como casi todos los virus, no tiene una cura y aún no hay vacuna tampoco, entonces no se puede andar automedicando la gente por este tipo de cadenas porque, efectivamente, si les da coronavirus, va a ser un coronavirus leve y, en caso de que no, van a terminar yendo a Urgencias. Tomar aspirina les va a dar otras complicaciones. Si sufren de gastritis, por ejemplo, les va a dar una úlcera, van a empezar a vomitar con sangre... Si son alérgicos y no saben, pueden terminar haciendo shock. Entonces, no, esas cadenas las hacen personas que no saben de medicina y quién sabe si tengan farmacias que quiere que le compren. Entonces, no se automediquen”. De hecho, al automedicarnos solo tenemos dos posibilidades: la primera es que ese medicamento no surta ningún efecto, ni para mal ni para bien; o que nos haga daño y que terminemos donde no queremos: en un hospital. (Le puede interesar: Al automedicarte, te vuelves tu peor enemigo)