Ojo con mezclar productos químicos para matar al coronavirus

Gracias al Ministerio de Salud, a la Organización Mundial de la Salud y a todos los demás expertos: ya sabemos que el nuevo coronavirus se transmite por las gotitas que las personas contagiadas expulsan a hablar, al toser o al estornudar. También sabemos que esas gotitas pueden caer a superficies y contaminarlas, y que el virus sobrevive por minutos u horas, dependiendo del tipo de superficie. Lo anterior nos conduce a asear constantemente superficies y lugares comunes, y hay quienes se atreven a mezclar productos de limpieza con el fin de potenciar su efectividad, en aras de eliminar el virus, pero mucho cuidado: no podemos obviar que esos productos son químicos y que mezclarlos puede ser peligroso. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un documento en el que aclara qué se puede hacer y qué no.

Tenga en cuenta:

• La mayoría de los productos de limpieza están hechos a partir de productos químicos.

• Mezclar diferentes productos químicos puede ser riesgoso.

• Limpieza significa eliminar la suciedad. Desinfección significa matar microorganismos. Los jabones están hechos para eliminar la suciedad, pero también pueden matar microorganismos, ya que descomponen y destruyen las membranas externas de los virus. Los desinfectantes están hechos para matar microorganismos.

• Los jabones y la lejía (blanqueador o hipoclorito) están hechos para diferentes propósitos y no deben combinarse. Deben usarse por separado.

• Las soluciones hechas mezclando lejía con agua necesitan una medición cuidadosa.

• La lejía es peligrosa si se usa sin diluir.

• Para desinfectar superficies (metales, plástico, cartón) se pueden usar varios productos. Sin embargo, estos productos no deben mezclarse. Cuando estos productos se mezclan, las reacciones químicas producidas a menudo generan gases tóxicos. Los productos nunca deben mezclarse en interiores, especialmente donde hay poca ventilación.

• Todos los productos químicos requieren un manejo adecuado y deben manipularse según las indicaciones de la etiqueta.

• Se deben usar guantes y mascarilla al manipular productos químicos.

• Todos los productos químicos deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños.

• No reutilice empaques de productos comestibles para preparar la solución desinfectante y así evitar envenenamientos.

• Los productos químicos deben mantenerse en lugares frescos y oscuros.

• El alcohol es inflamable. No use desinfectantes con alcohol cerca de llama abierta o fogones y nunca los use justo antes de cocinar.