¡Ojo! Por esto es peligroso dormir con lentes de contacto

Las especies de Acanthamoeba pueden causar queratitis destructiva crónica y progresiva en huéspedes normales. El factor de riesgo principal (en el 85% de los casos) es el uso de lentes de contacto, en particular durante la natación, o si se utiliza una solución de limpieza para lentes de contacto no estéril.

Prevención

Para prevenir la queratitis amebiana, las lentes de contacto deben limpiarse y almacenarse siguiendo las recomendaciones de los profesionales de la salud visual y los fabricantes. (Le puede interesar: Lentes de contacto, otra opción a la vista)

Las manos deben lavarse bien antes de manipularlas. La solución debe mantenerse fresca, no reutilizarse y no rellenarse; nunca debe usarse agua corriente. No deben usarse soluciones caseras no estériles. Es preciso evitar el uso de lentes de contacto durante la práctica de natación o la ducha.