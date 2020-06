Pacientes cardíacos: lo que deben saber del coronavirus

Todos tenemos la misma probabilidad de contagiarnos si, por ejemplo, salimos a la calle y no tomamos las medidas que indican las autoridades (desinfectar nuestras manos, evitar aglomeraciones, usar tapabocas, conservar una distancia de 2 metros con otras personas), así que usted tiene las mismas posibilidades que todos los seres humanos de contagiarse. Ahora bien, sí tiene más probablidades de complicarse y morir por culpa del COVID-19 por su enfermedad cardiaca, pues los efectos del virus suelen ser más severos en personas con patologías asociadas o adultos mayores y en eso coinciden el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los EE. UU. y los demás expertos. En este sentido, la OPS destaca:

Si usted es paciente cardiaco, muy seguramente se habrá hecho varias preguntas respecto a qué hacer para evitar contraer el nuevo coronavirus... ¿Qué pasa si me contagio, me darían los síntomas más severos? ¿Debo seguir asistiendo a mis controles? La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha publicado una guía de preguntas y respuestas para pacientes cardiacos en medio de la pandemia. (Le puede interesar: [Especial] El rastro del coronavirus en Cartagena)

2. ¿Debo seguir yendo a mis controles?

-Es importante que mantenga sus citas médicas periódicas programadas.

-Muchos consultorios han establecido mecanismos para hacer teleconsultas, sin tener que desplazarse al consultorio. De esta manera usted se mantiene seguro, lejos de los lugares donde podría exponerse al coronavirus. Asegúrese de permanecer en contacto con su médico.

3. ¿Qué pasa con mis medicamentos?

-No comience ni interrumpa ninguna medicación sin hablar primero con su médico.

-Lo más importante es que tome sus medicamentos con regularidad como se los hayan recetado.

-Asegúrese de no quedarse sin medicación. Llame a su farmacia para obtener un suministro de tres meses de todos sus medicamentos, de esta manera, se asegura de que no se le terminen y de no tener que ir a comprarlos con la misma frecuencia.

-En estos momentos no hay ninguna indicación de que se deba suspender algún medicamento si contrae la COVID-19.