¿Para qué sirve el losartán?: ojo con los efectos secundarios

Cabe mencionar que los pacientes deben conocer cómo funciona este medicamento y cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de ingerirlo. Desde MedLine Plus, el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., explican que al conocer esta información “podremos observar sus beneficios y evitar las consecuencias de no usarlo correctamente”.

Por otra parte, los especialistas señalan que cuando la hipertensión no es tratada de una forma adecuada, puede causar daños en el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y otras partes del cuerpo. Por esa razón, es importante que los pacientes se adhieran el tratamiento farmacológico y lo administren siguiendo las recomendaciones del médico encargado.

¿Para qué se usa el losartán?

Desde MedLine explican que "el losartán se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta". Además, se usa para reducir el riesgo de tener un accidente cerebrovascular en personas que sufren de hipertensión y una afección del corazón llamada hipertrofia ventricular izquierda.

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?

Aunque no hay recomendaciones específicas, los especialistas recomiendan que no use sustitutos de la sal que contengan potasio sin antes comprobar que es apto para hacerlo. Además, debe seguir las instrucciones alimentarias que le dé su médico, por ejemplo, si le receta una dieta baja en sal o en sodio.